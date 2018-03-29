СМИ: тобольские чиновники устроили банкет во время траура по жертвам Кемерово

Сотрудники одного из районных центров культуры Тобольска получили выговор за банкет в честь профессионального праздника, который проходил во время общенационального траура по жертвам пожара в ТЦ в Кемерово 28 марта, сообщает Ura.ru.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники районного центра культуры отмечали праздник в местном ресторане. Директор учреждения заявил, что сотрудники узнали об объявлении траура лишь утром 28 марта, а администрация ресторана отказалась перенести мероприятие. Отмечается, что работники центра пожалели уже внесенные деньги.

Реклама

Глава Тобольского района Юрий Батт заявил, что сделал выговор всем, кто отвечал за организацию мероприятия.

25 марта о ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар, который унес жизни 64 человек.