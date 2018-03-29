СМИ: тобольские чиновники устроили банкет во время траура по жертвам Кемерово
Сотрудники одного из районных центров культуры Тобольска получили выговор за банкет в честь профессионального праздника, который проходил во время общенационального траура по жертвам пожара в ТЦ в Кемерово 28 марта, сообщает Ura.ru.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники районного центра культуры отмечали праздник в местном ресторане. Директор учреждения заявил, что сотрудники узнали об объявлении траура лишь утром 28 марта, а администрация ресторана отказалась перенести мероприятие. Отмечается, что работники центра пожалели уже внесенные деньги.
Глава Тобольского района Юрий Батт заявил, что сделал выговор всем, кто отвечал за организацию мероприятия.
25 марта о ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар, который унес жизни 64 человек.