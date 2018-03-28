Бастрыкин: посетители ТЦ «Зимняя вишня» жаловались на запах горящей проводки до пожара

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин заявил, что посетители торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово сообщали о запахе горящей проводки за сутки до пожара, однако на это никто не обратил внимания, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас выявляем очевидцев, свидетелей, которые говорили,… что были запахи проводки горящей, уже за сутки сами посетители чувствовали, что что-то не в порядке. То есть там периодически возникают проблемы, но, видимо, так все свыклись, и посетители, и хозяева, что особого внимания не обращали на это. Конечно, разберемся в системном плане, почему такое возможно было, с участием контролирующих организаций», — сказал Бастрыкин.

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Он также отметил, что пожар вряд ли возник от открытого огня.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда над фигурантами уголовного дела о пожаре.