Австрийский министр назвала «нереалистичным» скорое вступление Украины в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз в 2027 году «нереалистично». Об этом газете The Financial Times заявила министр по делам Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудия Бауэр.

По словам министра, вступление Украины в ЕС «не только амбициозно, но и нереалистично». Бауэр указала на опыт Черногории, которая начала переговоры о вступлении в ЕС в 2012 году и стремится вступить в объединение лишь в 2028 году. В случае Украины «переговоры еще даже не начались», подчеркнула Бауэр.

«У нас есть четкие правила и условия, при которых страна может стать членом Европейского союза, и эти правила распространяются на всех. <…> Переговоры еще даже не начались, а в некоторых областях существует огромная потребность в реформах. Мы не можем применять здесь двойные стандарты, поэтому ускоренного процесса быть не может», — отметила министр.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году страна сможет стать частью объединения. В конце января Зеленский подчеркнул, что вступление Украины в ЕС в 2027 году станет «одной из ключевых гарантий безопасности» как для Киева, так и для «всей Европы».

24 февраля Зеленский потребовал от ЕС установить точную дату вступления государства в объединение до 2027 года. 10 февраля издание Politico сообщило, что страны Европы прописали пять шагов, которые позволят принять Украину в Евросоюз в 2027 году.

При этом в феврале еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула, что Украина не сможет стать членом ЕС в 2027 году из-за существующих внутри блока правил.

Ранее во Франции выступили против вступления Украины в ЕС.