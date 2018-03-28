Источник: в Новосибирской школе обрушилась стена

В средней школе Новосибирской области обрушилась часть внутренней перегородки, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент произошел в Сузунском районе на первом этаже здания. Размер рухнувшей перегородки составляет два на три метра. В результате обрушения никто не пострадал.

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По словам источника, в июне 2016 года двухэтажное здание школы было признано аварийным, после чего обучение проводилось на втором этаже. В настоящий момент 12 человек и четыре единицы техники занимаются ликвидацией последствия обвала.

Ранее в Москве обрушилось здание на Трубной улице.