Глава МЧС подтвердил переход тления в завалах ТЦ в Кемерово в активную фазу

Глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил, что тление в завалах сгоревшего торгового центра (ТЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово перешло в активную фазу, передает РИА «Новости».

«В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, на стадии многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление в завалах, сейчас оно переходит в активную фазу, продолжаем борьбу», — заявил Пучков.

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По его словам, к настоящему моменту обследованы пять этажей ТЦ и продолжается разбор завалов на третьем этаже.

Ранее в МЧС рассказали об угрозе для работающих в ТЦ в Кемерово спасателей.