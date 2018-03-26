Сотни людей пожелали сдать кровь для пострадавших при пожаре в Кемерово

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В Кемеровский областной центр крови обратились более 300 человек, желая сдать кровь для пострадавших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает администрация Кемеровской области.

«69 из них прошли предварительный отбор на донорство, 45 сдали кровь. Еще порядка 200 человек стоят в очереди перед входом в центр крови», — говорится в сообщении.

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Главный врач учреждения Илгиз Вафин поблагодарил всех желающих помочь за поддержку. При этом он добавил, что запасов донорской крови достаточно для оказания экстренной медицинской помощи.

Ранее стало известно, что в результате пожара в ТЦ погибли 48 человек, еще 48 пострадали.