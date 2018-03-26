Канцлер Австрии выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

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Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил соболезнования в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, в результате которого погибли 37 человек. Об этом он написал в твиттере.

«Мои соболезнования семьям и друзьям погибших в ужасном пожаре в торговом центре в Кемерово. Печально, что так много детей погибли и пропали без вести. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Курц.

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Ранее в МЧС сообщили, что ликвидировали пожар в торговом центре.

По последним данным, погибли 37 человек.

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