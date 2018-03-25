СК возбудил дело после КТО в Дагестане

Следственный комитет России возбудили уголовное дело по трем статьям после контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия) и ч. 2 ст. 222.1 УК России (незаконный оборот взрывных устройств)», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что нейтрализованный в ходе КТО в Дагестане бандит был связан с террористами «Исламского государства».

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.