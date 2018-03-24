В Москве погасили подсветку Кремля в рамках акции «Час Земли»

В Москве началась мировая экологическая акция «Час Земли», в ходе которой на один час погасла подсветка московских достопримечательностей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в шестой раз в акции участвует Кремль: ровно на час погасло внешнее освещение резиденции президента.

Реклама

В темноту также погрузились Красная площадь, храм Василия Блаженного и ГУМ.

«Час Земли» — глобальная экологическая акция, проводящаяся Всемирным фондом дикой природы (WWF) для привлечения внимания к климатическим проблемам. Участники акции в одно и то же время на час выключают в домах свет и электроприборах, а на крупных зданиях гасят внешнюю подсветку.