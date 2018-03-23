СМИ: захвативший заложников во Франции причастен к ИГ

Во французской коммуне Треб неизвестный, назвавший себя сторонником ИГ, захватил заложников в супермаркете, передает BFMTV.

Отмечается, что на место прибыли три вертолета, а также 50 полицейских. Один из очевидцев заявил, что слышал, как неизвестный прокричал «Аллах акбар».

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Как сообщается, в тоже самое время неизвестный на машине открыл огонь по спецназовцам во французском Каркассоне, в результате чего один из сотрудников правоохранительных органов пострадал. Пока неизвестно, связаны ли инциденты между собой.

Ранее сообщалось, что во Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете.

«ИГ» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.