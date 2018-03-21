В американском Остине произошел шестой взрыв за последние несколько дней, передает Reuters.

«Полиция Остина принимает меры после сообщения о взрыве в квартале 9600 на Броди-лэйн», — говорится в сообщении.

В полиции попросили граждан обходить этот район.

Ранее сообщалось, что в Остине за сутки взорвались две посылки, в результате чего два человека погибли и еще двое пострадали. В настоящий момент информации о том, связан ли новый взрыв с предыдущими, нет.