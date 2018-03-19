Полиция Лондона не нашла следов взлома на месте убийства Глушкова

Британская полиция не нашла следов взлома в доме, в котором было обнаружено тело соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, сообщает The Guardian.

«В данный момент расследование продолжается. Мы провели несколько допросов, у нас есть около 400 улик, которые мы изучаем. Мы не обнаружили следов взлома, однако в доме мистера Глушкова продолжается судебно-медецинская экспертиза и мы предполагаем, что она продлится еще некоторое время», — сказал представитель полиции Кларк Джарретт.

Ранее сообщалось, что соратника Березовского могли задушить собачьим поводком. Также ранее стало известно, что Скотланд-Ярд не нашел связи между смертью соратника Березовского и отравлением Скрипаля.