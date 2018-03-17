На востоке Москвы несколько домов остались без тепла из-за прорыва трубы

На востоке Москвы произошел прорыв теплотрассы, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В районе улицы Фрязевская, дом 15 произошла утечка горячей воды, службы городского хозяйства оперативно прибыли на место, ведутся ремонтные работы», — говорится в сообщении.

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По словам источника, произошел прорыв теплотрассы диаметром 800 миллиметров.

«Нарушено теплоснабжение восьми жилых домов, в которых проживают почти 2000 человек», — сказал он.

В свою очередь в департаменте ЖКХ опровергли факт отключения горячей воды из-за прорыва и отметили, что бригады оперативно прибыли на место.