На востоке Москвы несколько домов остались без тепла из-за прорыва трубы
На востоке Москвы произошел прорыв теплотрассы, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В районе улицы Фрязевская, дом 15 произошла утечка горячей воды, службы городского хозяйства оперативно прибыли на место, ведутся ремонтные работы», — говорится в сообщении.
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По словам источника, произошел прорыв теплотрассы диаметром 800 миллиметров.
«Нарушено теплоснабжение восьми жилых домов, в которых проживают почти 2000 человек», — сказал он.
В свою очередь в департаменте ЖКХ опровергли факт отключения горячей воды из-за прорыва и отметили, что бригады оперативно прибыли на место.