Синоптики пообещали ультраполярное морозное вторжение в Москве

На выходных в Москве температура воздуха опустится до -22°С — такие морозы случаются в середине марта раз в 18 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«В эти выходные нас ждет настоящее ультраполярное вторжение, когда ночью будет от -17 до -22°С, днем от -5 до -10°С. Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще, чем один раз в 18 лет. Это феноменальное похолодание», — сказал Тишковец.

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Синоптик отметил, что в Москве температура опустится от -17 до -20°С, а в области — до -22°С.

«Такие январские температуры даже круче, чем в разгар зимы. Это настоящие зимние морозы», — подчеркнул Тишковец.

Ранее москвичей предупреждали о ледяном дожде.