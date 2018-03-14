Москвичей предупредили о ледяном дожде

В столице вечером 14 марта возможен ледяной дождь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос»

Отмечается, что большая часть дня пройдет без осадков, а ухудшение погоды начнется после 15 часов.

«Начиная с западных районов, возрастет вероятность осадков смешанной фазы, причем мы не исключаем вероятность ледяных дождей, которые уже ближе к полуночи сменятся мокрым снегом»», — рассказали в центре.

Ранее в Москве и Московской области объявили о введении 14 марта желтого уровня погодной опасности из-за сильного ветра.