Сейсмологи предсказали землетрясение магнитудой около 8,0 на Курилах и Камчатке

Сильное землетрясение магнитудой около 8,0 может произойти в районе Северных Курил и южной части Камчатского полуострова до конца 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр «Антистихия».

«В районе Северных Курильских островов и южной части полуострова Камчатка действует среднесрочный прогноз землетрясения магнитудой М>7,7 по 1 декабря 2018 года», — сообщили в Центре.

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В Центре отметили, что для островов Южных Курил до 1 июля нынешнего года сохраняется прогноз землетрясения магнитудой более 7,4.

По данным Центра «Антистихия», в 2017 году уровень сейсмической опасности на территории России превысил показатели 2016 года. За 11 месяцев прошлого года было зарегистрировано 465 землетрясений магнитудой 3,5 (в 2016 — 449). Высокая сейсмическая активность наблюдается в Курило-Камчатской и Сахалинской сейсмических зонах последние 12 лет.

Ранее сообщалось, что 11 марта у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9.