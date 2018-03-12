Фигурант кокаинового дела рассказал о психиатрической экспертизе
По словам Владимира Калмыкова, являющегося фигурантом дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву, обвиняемые прошли психиатрическую экспертизу, после чего им были перепредъявлены обвинения, передает РИА «Новости».
«Я уже три месяца нахожусь в СИЗО. За это время нам провели психиатрическую экспертизу, перепредъявили обвинение», — сказал Калмыков.
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По его словам, в данный момент обвиняемые ожидают результаты экспертизы очных ставок.
Ранее сообщалось, что власти Аргентины похвалили Россию за «кокаиновое дело».