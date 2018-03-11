Источник: ядовитое вещество могло содержаться в цветах на могиле жены Скрипаля

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В настоящий момент участвующие в расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля специалисты изучают цветы, которые пострадавший оставил незадолго до инцидента в Солсбери на могиле своей жены. Об этом сообщает Mail on Sunday со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По его словам, нельзя исключать, что отравляющие вещества содержались в букете.

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«Сейчас все крутится вокруг цветов…, свежих цветов рядом с могилой. По-видимому, он (Скрипаль) ходил туда незадолго до того, как он прибыл на парковку (в центре Солсбери)», — рассказал источник.

Отмечается, что цветы могли быть отправлены Скрипалю домой. Кроме того, возможно, что в букет была вложена открытка с просьбой отнести их на могилу жены.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что страна планирует поднять вопрос об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля во время встречи с союзниками по блоку НАТО.