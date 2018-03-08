Госдеп похвалил Украину за экономию газа

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт отметила экономное отношение украинцев к использованию газа. Об этом она написала в твиттере.

«Граждане Украины вдохновили мир, объединившись, чтобы снизить потребление газа на 14 процентов на прошлой неделе для обеспечения надежной доставки газа европейским потребителям. «Газпром» потерпел неудачу в попытке выставить Украину и «Нафтогаз» ненадежными партнерами по транзиту», — написала Науэрт.

Ранее сообщалось, что Украина приступила к аресту активов «Газпрома».