В школе в США произошла стрельба, есть жертвы

В школе в городе Бирмингем штата Алабама произошла стрельба, один ученик погиб, еще трое получили ранения, сообщает Alabama Local.

По данным издания, стрельба могла произойти случайно. В данный момент известно об одном погибшем, еще три человека доставлены в больницу с серьезными ранениями.

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«В инциденте со стрельбой, которая произошла в свободное от уроков время, участвовали два ученика. На короткое время школа была заблокирована, на место происшествия прибыла полиция. В данный момент все ученики свободны, полиция активно расследует обстоятельства случившегося», — говорится в официальном заявлении школы.

Ранее сообщалось, что в Техасе полиция задержала около школы подростка с винтовкой и наркотиками.