Из разбившегося в Чечне вертолета успели выпрыгнуть два пограничника

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале заявил, что два пограничника успели выпрыгнуть из разбившегося на территории республики вертолета.

«Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть», — написал Кадыров.

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По его словам, в вертолете оставались семь человек, когда он упал в пропасть с обрыва 150 метров.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту крушения вертолета в Чечне.