Путин расширил полномочия ФСО

Президент России Владимир Путин изменил компетенции Федеральной службы охраны (ФСО), которая будет давать согласие на обработку персональных данных объектов госохраны и членов их семей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в положение о Федеральной службе охраны России… следующие изменения: пункт 4 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей», — говорится в документе.

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Согласно указу, давать согласие ФСО будет не нужно, если персональные данные должны быть раскрыты по федеральным законам.

Кроме того, ФСО получила полномочия, которые позволяют ей участвовать в реализации политики государства в области международной информационной безопасности, информационном противоборстве и обнаружении, предупреждении и ликвидации атак хакеров на информационные ресурсы России.

Также новые полномочия ФСО будут касаться организации и осуществления «в соответствии с российским законодательством тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам вопрос о сбоях геолокации рядом с Кремлем.