Под Марий Эл кошка спасла жизнь хозяина при пожаре

Жителя села Виловатово Горномарийского района под Марий Эл о пожаре предупредила кошка, сообщается на сайте регионального МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло в частном доме на улице Комсомольской.

«В момент возникновения пожара в доме находился хозяин — мужчина 1990 года рождения. По его словам, он проснулся от того, что на него прыгнула кошка. Выйти на улицу через дверь было уже невозможно. Молодому человеку пришлось выбираться на свежий воздух через окно», — говорится в заявлении.

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Дом серьезно пострадал изнутри, но мужчина выбрался невредимым.

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