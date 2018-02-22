В Турции осудили решение Нидерландов признать геноцид армян в Османской империи

Власти Турции «решительно осуждают» резолюцию платы представителей парламента Нидерландов, согласно которой голландская сторона признает геноцид армян 1915 года в Османской империи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел Турции.

«Решительно осуждаем принятие Палатой представителей парламента Нидерландов резолюции, которая признает геноцидом события 1915 года. Это безосновательное решение, принятое парламентом страны, которая до сих пор не признала геноцидом трагедию в Сребренице в центре Европы, оно не имеет отношения ни к истории, ни к праву. Следовательно, оно не имеет юридической силы», — сообщили в министерстве иностранных дел.

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В Турции отметили, что их позиция основана «на исторических фактах и правовых нормах».

Ранее сообщалось, что Нидерланды признали факт геноцида армян в 1915 году.