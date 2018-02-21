В ФСБ рассказали о фигурантах дела о хищениях в Малом драматическом театре

Фигурантами дела о многомиллионных хищениях, выделенных на проектирование новой сцены Малого драматического театра, являются подрядчики, сообщили в управление Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает «Интерфакс».

«Управление обращает внимание средств массовой информации на то, что фигурантами указанного уголовного дела являются представители коммерческих компаний, привлеченных к проектным работам на договорной основе», — рассказали в УФСБ.

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Отмечается, что несколько фигурантов были задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия.

Ранее ФСБ сообщила о хищении 45 млн рублей бюджетных средств в МДТ.