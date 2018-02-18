Порошенко объявил о беспрецедентном в истории Украины решении

Президент Украины Петр Порошенко в ходе церемонии открытия выставки, посвященной участникам событий на Майдане в 2014 году, заявил о своем намерении принять участие в судебном процессе по расследованию преступлений, совершенных в те дни, передает «Интерфакс».

«Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас», — сказал Порошенко.

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Он также подчеркнул, что разделяет общественную неудовлетворенность скоростью расследования.

Ранее снайперы из Грузии рассказали об инструктаже экс-военного из США перед Майданом.