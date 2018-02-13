На месте крушения Ан-148 найдено почти 1700 обломков
В районе крушения самолета Ан-148 в Московской области спасатели обнаружили почти 1,7 тысячи обломков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте чрезвычайной ситуации.
«На месте крушения лайнера найдено 1680 обломков, поиск и вывоз элементов продолжается», — рассказал источник.
Также сообщается, что район поисковой операции расширен с 30 до 40 га. На этой территории работают 1000 человек и 200 единиц техники.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет пообещал проверить версию МАК о причине крушения Ан-148 наряду с остальными.
Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.
По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.