На месте крушения Ан-148 в Подмосковье найден «черный ящик»

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На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье обнаружен «черный ящик», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб на месте крушения.

Отмечается, что бортовой самописец находится в удовлетворительном состоянии. По информации агентства, это второй «черный ящик» упавшего самолета.

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«Интерфакс» со ссылкой на представителя штаба отмечает, что найденный накануне предмет не являлся бортовым самописцем.

«Накануне был найден некий блок системы управления воздушным судном. Самописцем он не является. Продолжаются поиски второго самописца», — сообщили в штабе.

Ранее стало известно, что перед падением самолет резко «нырнул» вниз.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следила за сообщениями с места катастрофы.