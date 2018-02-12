Установлена точка соприкосновения разбившегося Ан-148 с землей

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Следователи установили точку, в которой самолет Ан-148, разбившийся в Подмосковье, соприкоснулся с землей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, глава СК Александр Бастрыкин в полевых условиях провел совещание со следственно-оперативной группой.

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«Ему доложено, что к настоящему моменту в результате проведенных мероприятий установлена точка соприкосновения самолета с землей. Председатель СК России поручил в первоочередном порядке провести тщательный осмотр этого места с применением криминалистической техники», — отметила Петренко.

Отмечается, что работа на месте крушения судна будет продолжаться непрерывно.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

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