Комиссия проведет осмотр ледовой переправы на остров Ольхон

Комиссия проведет осмотр переправы на Ольхон на Байкале на соответствие нормам
Прокуратура Иркутской области

Специальная комиссия проведет осмотр ледовой переправы по Байкалу на остров Ольхон на соответствие нормам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«Продолжаются работы по созданию официальной ледовой дороги на остров Ольхон», — говорится в заявлении.

В правительстве региона отметили, что в местности Иркутская Губа на Ольхоне на льду обнаружена большая трещина, в соседней бухте есть вопросы к состоянию льда.

В субботу, 21 февраля, на Байкале под лед провалился автомобиль JAC. В салоне находились четыре человека. 20 февраля машина УАЗ («буханка»), в которой находились девять человек — водитель и восемь туристов из Китая — провалилась под лед на озере Байкал. Транспортное средство во время движения попало в ледовый разлом шириной три метра. Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, спасся лишь один человек. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Байкале под лед провалился грузовик.
 
