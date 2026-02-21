Комиссия проведет осмотр ледовой переправы на остров Ольхон

Специальная комиссия проведет осмотр ледовой переправы по Байкалу на остров Ольхон на соответствие нормам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«Продолжаются работы по созданию официальной ледовой дороги на остров Ольхон», — говорится в заявлении.

В правительстве региона отметили, что в местности Иркутская Губа на Ольхоне на льду обнаружена большая трещина, в соседней бухте есть вопросы к состоянию льда.

В субботу, 21 февраля, на Байкале под лед провалился автомобиль JAC. В салоне находились четыре человека. 20 февраля машина УАЗ («буханка»), в которой находились девять человек — водитель и восемь туристов из Китая — провалилась под лед на озере Байкал. Транспортное средство во время движения попало в ледовый разлом шириной три метра. Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, спасся лишь один человек. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Байкале под лед провалился грузовик.