РФ пригрозила Южной Корее последствиями в случае участия в инициативе НАТО по Украине

Возможное участие Южной Кореи в военных поставках для Украины в какой-либо форме, прямой или опосредованной, отдаляет перспективы урегулирования конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры», — предупредила Захарова.

21 февраля стало известно, что Южная Корея рассматривает вариант присоединения к инициативе стран НАТО по поддержке Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупкам военной помощи для ВСУ.

Захарова отметила, что Москва с удивлением восприняла эту новость, поскольку прежде Сеул официально придерживался линии о неучастии в усилиях Запада по накачке ВСУ оружием и боеприпасами.

Инициатива PURL была запущена летом 2025 года после прекращения США безвозмездной военной помощи Украине. Суть программы заключается в следующем: Украина определяет свои потребности в вооружении, страны-члены Европейского Союза финансируют закупку этих вооружений у американских производителей и передают их Киеву на безвозмездной основе.

Ранее на Украине заявили о готовности «воевать» с Россией еще несколько лет.