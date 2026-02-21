Иордания раскритиковала заявление посла США о праве Израиля почти на весь Ближний Восток

Иордания осуждает заявление посла США в Израиле Майка Хакаби о том, что еврейское государство имеет библейское право почти на всю территорию Ближнего Востока. Об этом говорится в заявлении МИД королевства, пишет РИА Новости.

«Министерство иностранных дел осудило заявления посла США в Израиле, в которых он сказал, что будет приемлемо, если Израиль будет контролировать весь Ближний Восток в дополнение к Западному берегу», — отмечается в сообщении.

МИД назвало подобные заявления нарушением дипломатических норм и посягательством на суверенитет ближневосточных стран. Министерство указало, что высказывание Хабаки противоречит словам президента США Дональда Трампа о недопустимости аннексии Израилем Западного берега реки Иордан.

До этого Хакаби сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что было бы прекрасно, если бы Израиль мог забрать земли от Нила до Евфрата, обещанные Аврааму Богом в «Ветхом Завете». Журналист уточнил, что речь идет о всей территории Ближнего Востока, где сейчас находятся земли Иордании, Сирии, Ливана, большая часть Саудовской Аравии и Ирака, и спросил: легитимны ли в настоящее время притязания, основанные на Священном писании? Дипломат сказал, что «не уверен, что это так».

Ранее Трамп пообещал демилитаризовать и восстановить сектор Газа.