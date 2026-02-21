Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Политика

Иордания раскритиковала заявление посла США о праве Израиля почти на весь Ближний Восток

Иордания осудила слова посла США о праве Израиля почти на весь Ближний Восток
Daniel Torok/White House/Global Look Press

Иордания осуждает заявление посла США в Израиле Майка Хакаби о том, что еврейское государство имеет библейское право почти на всю территорию Ближнего Востока. Об этом говорится в заявлении МИД королевства, пишет РИА Новости.

«Министерство иностранных дел осудило заявления посла США в Израиле, в которых он сказал, что будет приемлемо, если Израиль будет контролировать весь Ближний Восток в дополнение к Западному берегу», — отмечается в сообщении.

МИД назвало подобные заявления нарушением дипломатических норм и посягательством на суверенитет ближневосточных стран. Министерство указало, что высказывание Хабаки противоречит словам президента США Дональда Трампа о недопустимости аннексии Израилем Западного берега реки Иордан.

До этого Хакаби сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что было бы прекрасно, если бы Израиль мог забрать земли от Нила до Евфрата, обещанные Аврааму Богом в «Ветхом Завете». Журналист уточнил, что речь идет о всей территории Ближнего Востока, где сейчас находятся земли Иордании, Сирии, Ливана, большая часть Саудовской Аравии и Ирака, и спросил: легитимны ли в настоящее время притязания, основанные на Священном писании? Дипломат сказал, что «не уверен, что это так».

Ранее Трамп пообещал демилитаризовать и восстановить сектор Газа.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!