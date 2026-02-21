Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Общество

В РПЦ призвали отказаться от застолий 23 февраля

Протоиерей Козлов напомнил о начале Великого поста 23 февраля
Алексей Онегин/arborio.ru

Увеселения и застолья 23 февраля неуместны, поскольку в 2026 году праздничный день совпадает с началом Великого поста. Об этом РИА Новости сообщил глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

По его словам, все пищевые и иные ограничения поста распространяются на любые светские праздники, включая День защитника Отечества. Он подчеркнул, что в этом году дата особенно значима, поскольку первая и последняя недели Великого поста считаются наиболее строгими. Первый день поста, вне зависимости от совпадения с личными или гражданскими торжествами, не подходит для праздничных мероприятий, увеселений и застолий. При этом возможны протокольные события — награждения, поздравления, возложение венков.

Священнослужитель отметил, что выразить уважение к защитникам Отечества можно иными способами. По его мнению, солидарность с теми, кто стоит на защите страны, и память о павших не должны сводиться к застолью с алкоголем. Он предложил помолиться за воинов, а живых поздравить. Если же есть желание собраться за столом, сделать это можно накануне — 22 февраля, в последний день Масленицы. Он добавил, что даже церковные праздники переносятся, если выпадают на первую неделю поста, поскольку его духовный смысл остается главным.

В 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. В этот период в храмах читают покаянные молитвы, реже совершают литургию, а духовенство облачается в темные одежды. Пост рассматривается как время покаяния и духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году отмечается 12 апреля.

Ранее врач напомнила, что пост опасен для людей с болезнями ЖКТ, детей, подростков и беременных.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!