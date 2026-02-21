«Не знаю, почему она взяла на себя такой груз»: Роднина о стыде Петросян

Роднина: не понимаю, почему Петросян взяла на себя такой груз, что ей стыдно

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина не понимает слова российской фигуристки Аделии Петросян, что ей стыдно возвращаться в Россию после своего выступления на зимних Олимпийских играх — 206. Ее высказывание приводит издание LiveResult.ru.

«Я не знаю, почему она вдруг взяла на себя такой груз, что ей стыдно ехать домой. Она до этого занимала какие-то места? Она претендовала на высокие места? Она ведь ехала, честно говоря, в полной неизвестности. И что ей стыдно? Я понимаю, что Малинин может такое говорить», – сказала Роднина.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

Ранее Петросян раскрыла, что ей сказала именитая фигуристка Каролина Костнер.