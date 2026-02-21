Отсутствие регулярных поставок пищи, воды, боеприпасов заставляют бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидать позиции на линии фронта. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Бегство украинских военнослужащих с позиций связано с рядом факторов, основные из них — это нечеловеческие условия. Сейчас снабжение весьма затруднено: питание, вода, боеприпасы поступают крайне нерегулярно», — добавил он.

Среди других причин бегства украинских военных Марочко назвал оттепели и ночные заморозки, из-за которых солдаты ВСУ чаще получают обморожения.

До этого новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что в розыске по линии украинских военкоматов находятся 2 млн мужчин, еще 200 тысяч числятся самовольно оставившими части. Киев ожидает, что чиновник решит накопленные проблемы с мобилизацией.

14 января сообщалось, что на границе между Украиной и Белоруссией стали задерживать в сотни раз больше мужчин призывного возраста.

Ранее СМИ писали, что украинские военные дезертируют с позиций под Купянском.