В ЯНАО совершивший жесткую посадку Ми-8 получил значительные повреждения

Вертолет, совершивший жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), получил повреждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Воздушное судно получило значительные повреждения», — говорится в заявлении.

21 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа. В департаменте здравоохранения региона рассказали, что пассажирам и экипажу была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, причиной аварии могли послужить ошибка пилотирования или неисправность воздушного судна. В ведомстве уточнили, что вертолет взлетел с площадки в поселке Панаевск и вынужденно приземлился в заснеженном поле, пролетев всего 400 метров. На фоне произошедшего следователи организовали проверку по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

Ранее в Пермском крае разбился частный вертолет.