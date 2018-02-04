Число пострадавших в железнодорожной аварии в США превысило 100 человек

Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер сообщил, что в результате столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом погибли два человека и 116 были госпитализированы, передает NBC.

«116 человек были перемещены в местные госпитали, у кого-то небольшие травмы, у кого-то более серьезные», — сказал Макмастер.

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По его словам, в результате столкновения погибли двое сотрудников компании Amtrak.

Ранее сообщалось, что президенту США Дональду Трампу сообщили о железнодорожной катастрофе в Южной Каролине.