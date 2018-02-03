Снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюдений

По данным синоптиков на 21:00 мск 3 февраля с утра субботы выпало 14 мм осадков в эквиваленте воды, что стало рекордом для 3 февраля за всю историю метеонаблюдений, передает «Интерфакс».

«Нынешний снегопад принес максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Прежний максимум зафиксирован в 1957 году, когда выпало 11,2 мм осадков в эквиваленте воды», — сообщили в метеобюро Москвы и области.

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Отмечается, что мощный снегопад продолжится ночью и днем в воскресенье и ослабнет лишь к утру понедельника.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что аварийные службы работают в усиленном режиме и призвал горожан быть осторожнее.