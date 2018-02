В школе Лос-Анджелеса ученица открыла огонь по одноклассникам

В штате Калифорния из-за стрельбы в школе были ранены двое учеников, сообщает CNN.

Инцидент произошел утром в средней школе Лос-Анджелеса. Одна из учениц начала стрелять по школьникам, находящимся в классе. Она ранила двух 15-летних подростков. Раненого в голову юношу в тяжелом состоянии доставили в больницу, его одноклассница ранена в руку.

По данным телеканала, также в результате стрельбы пострадали женщина и двое детей, которые получили незначительные царапины из-за осколков стекла.

Полиция сообщила о задержании открывшей огонь ученицы, а также о том, что ситуация в школе находится под контролем. О причинах стрельбы пока ничего неизвестно.

#LAPD Five people injured, 3 injuries are not caused by the shooting. 2 are shooting victims. There is 1- 15yr old boy in critical condition, and 1- 15yr girl in stable condition. Weapon is in custody.