Суд вынес приговор Белых

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Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн рублей, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В соответствии с решением суда, Белых также будет запрещено занимать посты в органах власти на протяжении трех лет после освобождения.

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Судья сочла смягчающими обстоятельствами то, что Белых ранее не был судим, имеет несовершеннолетних детей, награжден рядом грамот и наград, в том числе от президента и премьер-министра.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.