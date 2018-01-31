Летевший из России на Кубу самолет совершил экстренную посадку в США
Следовавший из России на Кубу самолет авиакомпании «Azur Air» совершил экстренную посадку в Атлантик-сити в американском штате Нью-Джерси из-за неисправного двигателя. Об этом сообщается в твиттере консульства России.
На место выехали дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке.
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«Рейс российской чартерной авиакомпании Azur Air, следовавший из России на Кубу, 31 января 2018 года совершил экстренную посадку в международном аэропорту города Атлантик-Сити в связи с возникшей неисправностью двигателя», — говорится в сообщении.
На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа.