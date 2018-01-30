В Австрии 150 лыжников спасли из застрявшего подъемника на вертолетах

В горах Австрии экстренные службы спасли около 150 лыжников из остановившегося подъемника. Об этом сообщает T-Online.

Отдыхающие в регионе Штирия застряли в креслах канатной дороги на высоте от 7 до 10 м, когда она сломалась. Их пришлось спасать с помощью вертолетов.

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Спасательным работам благоприятствовал теплая погода с температурой 6С ° и солнцем. Никто из туристов не получил обморожений. Операция заняла три часа.

Ранее сообщалось, что восьмерых спелеологов освободили после недельного заточения в «адской пещере» в Швейцарии.