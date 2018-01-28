При пожаре на турбазе на Байкале погибли два человека

В результате пожара на туристической базе в поселке Хужир на острове Ольхон, расположенном на озере Байкал, погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав Иркутской области.

«Два человека во время пожара погибли. Количество нуждающихся в медпомощи возросло до семи человек. После прилета борта санавиации в Хужир еще два корейских туриста обратились к врачам. Было установлено, что оба нуждаются в госпитализации. Борт с пятью пострадавшим уже приземлился в Иркутске», — сообщили в ведомстве.

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Еще двое граждан Республики Корея, пострадавших при пожаре, остаются в больнице поселка Хужир с легкими травмами.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших при пожаре.