Прокуратура организовала проверку после пожара в общежитии в Омской области

В связи с пожаром, произошедшим в здании общежития в Омской области, прокуратурой была организована проверка, сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания общежития, в ходе которой будет дана оценка законности действий контролирующих органов и администрации техникума», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор Омского района Омской области.

Ранее сообщалось, что при пожаре в семейном общежитии в Омской области погибли пять человек.