Пять человек погибли при пожаре в здании семейного общежития в Омской области

В Следственном управлении Следственного комитета по Омской области сообщили о гибели пяти человек при пожаре в здании семейного общежития в поселке Новоомский.

«Во время пожара, по предварительным данным, погибли 5 человек, из них двое несовершеннолетних - 13 и 14 лет, еще 7 человек пострадали», — говорится в тексте официального сообщения.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч. 3 ст. 109 УК России.