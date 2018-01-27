При взрыве в Кабуле погибли 10 человек, информации о пострадавших россиянах нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Кабуле.

«По предварительным данным, 10 человек погибли, около 50 ранены. Взрыв произошел на перекрестке Садорат у бывшего здания МВД», — сообщили в посольстве.

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Российское посольство находится далеко от места взрыва.

Ранее сообщалось, что автомобиль скорой помощи взорвался, подъехав к КПП в городском районе, где располагаются правительственные учреждения и иностранные посольства.