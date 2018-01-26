Путин представил кандидатуру на пост председателя Конституционного суда
Президент России Владимир Путин представил кандидатуру Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда, сообщается на сайте Кремля.
«Руководствуясь статьей 23 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», Президент представил в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность Председателя Конституционного Суда», — говорится в тексте официального сообщения.
Зорькин занимает должность председателя Конституционного суда с 2003 года.