Путин представил кандидатуру на пост председателя Конституционного суда

Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин представил кандидатуру Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда, сообщается на сайте Кремля.

«Руководствуясь статьей 23 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», Президент представил в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность Председателя Конституционного Суда», — говорится в тексте официального сообщения.

Зорькин занимает должность председателя Конституционного суда с 2003 года.