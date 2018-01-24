Воронежец заявил о краже 15 млн рублей, но нашел их в своем сейфе

Житель Воронежа, обратившийся в полицию после похищения 15 млн руб., позже нашел деньги в сейфе собственного офиса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя местного МВД.

18 октября 2017 года возле дворца спорта «Юбилейный» на мужчину было совершено нападение. Он получил несколько ударов по голове и обратился за медицинской помощью, а затем в полицию.

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Сотрудникам ведомства мужчина рассказал, что у него отняли пакет, в котором находились 15 млн руб. По факту обращения было возбуждено дело о разбое.

После того как пострадавший выписался из больницы, он нашел деньги в собственном сейфе.

«Нападение действительно было, но пакет не с деньгами был. Перепутал пакет», — пояснил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что полицейские Воронежа разбираются в обстоятельствах нападения местного жителя на пенсионера, заступившегося за внучку.