Задержаны соучастники нападения на школу в Бурятии

В Бурятии были задержаны двое соучастников нападения на школу в Улан-Удэ, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

«После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму — 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений», — говорится в тексте официального сообщения.

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Задержанным было предъявлено обвинение, расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что пострадавшая при нападении на школу в Улан-Удэ девочка вышла из комы.