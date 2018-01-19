Песков рассказал о зле в интернете

В пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о трагедии в школе Улан-Удэ, заявил, что свобода интернета может нести как добро, так и зло, передает РИА «Новости».

«Хочу напомнить вам слова нашего президента о том, что интернет — это абсолютно свободное пространство, и свобода интернета, безусловно, должна быть сохранена, и интернет несет очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которые, в том числе, иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом», — заявил Песков.

В пятницу, 19 января подросток с топором совершил нападение на школу в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ. Он ранил учителя и несколько учеников, а также бросил «коктейль Молотова».